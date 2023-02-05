Агент Азмуна рассказал, что не получал предложений из России по игроку

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что пока не получил предложений из России по Сердару Азмуну.

«Пока не видел ни одного официального предложения по Азмуну из России», — заявил Дурн «РБ Спорт».

Сообщалось, что футболист мог перейти в «Марсель», но трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне Азмун провел 13 матчей в составе «Байера», отметился двумя результативными передачами.