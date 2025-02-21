Соболев — о прозвище «дельфин»: «Мне хоть «морской кит», хоть «тюлень» — без разницы»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как относится к тому, что болельщики называют его «дельфином».

«Теперь это моя излюбленная фишка? Ну да, конечно. В принципе, это никогда не было обидно, а сейчас это просто прозвище. Все началось в «Крыльях Советов» — выкладывали статистику, что якобы на Соболеве больше всех фолят, а когда я перешел в «Спартак», все начали писать, что он ныряет. Вот так все изменилось и приклеилось. В «Зените» все так же осталось, как было в «Спартаке» и «Крыльях», но мне хоть «морской кит», хоть «тюлень», хоть «дельфин» — без разницы. Я вообще к критике отношусь ровно», — сказал футболист в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего футболиста 2 гола и одна результативная передача в 17 матчах за петербуржцев.