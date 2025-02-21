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Соболев — о прозвище «дельфин»: «Мне хоть «морской кит», хоть «тюлень» — без разницы»

Алина Савинова

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как относится к тому, что болельщики называют его «дельфином».

«Теперь это моя излюбленная фишка? Ну да, конечно. В принципе, это никогда не было обидно, а сейчас это просто прозвище. Все началось в «Крыльях Советов» — выкладывали статистику, что якобы на Соболеве больше всех фолят, а когда я перешел в «Спартак», все начали писать, что он ныряет. Вот так все изменилось и приклеилось. В «Зените» все так же осталось, как было в «Спартаке» и «Крыльях», но мне хоть «морской кит», хоть «тюлень», хоть «дельфин» — без разницы. Я вообще к критике отношусь ровно», — сказал футболист в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего футболиста 2 гола и одна результативная передача в 17 матчах за петербуржцев.

Источник: https://vkvideo.ru/video-16824047_456253466
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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе
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