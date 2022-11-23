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Сегодня, 22:23

Источник: «Краснодар» сделал предложение «Айнтрахту» по покупке нападающего Борре

Иван Шитик
Корреспондент
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«Краснодар» сделал предложение «Айнтрахту» по покупке нападающего Рафаэля Сантоса Борре, утверждает Sport24.

27-летний колумбиец в нынешнем сезоне провел 23 матча за «Айнтрахт» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

К «Айнтрахту» Борре присоединился на правах свободного агента в 2021 году. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 16 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-krasnodar-sdelal-predlozheniye-ayntrakhtu-po-pokupke-napadayushchego-borre

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Основные источники исследования

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