Фомин: «Судьям нужно быть последовательными — трактовки по руке в штрафной непонятны»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о судейских ошибках в нынешнем сезоне.

«Уровень не упал. Наверное, трактовки по руке в штрафной непонятны — судьям нужно быть последовательными. К ВАР я положительно отношусь, эта система делает футбол более справедливым — не может быть симуляций или ошибок, когда мяч попадает в живот, а кричат, что в руку. Надо только найти баланс, чтобы судьи долго не смотрели ВАР, а помощники не звали их к монитору тогда, когда это не нужно», — приводит слова Фомина «РБ Спорт».

После 12 туров РПЛ команда Марцела Лички располагается на пятом месте в таблице, набрав 23 очка. В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Химками» 27 октября.