Сегодня РФС объявил решения экспертно-судейской комиссии по эпизодам матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (3:1). В частности, она определила, что арбитр Сергей Карасев на 1-й минуте ошибочно зафиксировал нарушение правил игры со стороны футболиста ЦСКА Вадима Карпова.

По данным «СЭ», этот вердикт ЭСК вынесла не единогласно. Мнения экспертов разделились: по разной информации, 60 процентов против 40 или даже 50 против 50. В любом случае, получается, что возникли серьезные разногласия.

Более того, эпизод с единоборством Карпова и Джордана Ларссона обсуждался на регулярном брифинге, который проводит с судьями глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. В ходе дискуссии назначение штрафного удара не ставилось под сомнение. Арбитры спорили только об одном — следовало ли удалить игрока ЦСКА или Карасев поступил правильно, ограничившись предупреждением. В итоге мнения разделились примерно пополам.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Спартака» Джордан Ларссон падает вблизи штрафной площади ЦСКА после легкого физического контакта в районе плеча. По мнению членов комиссии, нападающий сам инициирует данный контакт с защитником и, почувствовав на себе противодействие защитника, неестественно падает на газон после него. Нарушения правил в ногах при этом нет, поэтому судье следовало продолжить игру», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Своим вердиктом ЭСК создала опасный прецедент. Теперь это решение на долгое время станет ориентиром для болельщиков и журналистов, которые будут ссылаться на него в подобных игровых ситуациях. Но как быть судьям, которые считают иначе? Кстати, и их непосредственный руководитель Кашшаи тоже не оспаривал назначение штрафного удара, считая, что Карпов сфолил. (Александр Бобров)