ЦСКА — «Спартак»: Чалов открыл счет и впервые забил красно-белым
Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.
На 17-й минуте форвард ушел от защитника красно-белых Михи Мевли и реализовал выход один на один с Александром Селиховым.
Этот гол стал для Чалова первым в карьере в официальных матчах против «Спартака».
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|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
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|20
|
7
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|13
|6
|2
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|
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|5
|5
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|20
|
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|Оренбург
|13
|6
|0
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|18
|
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|8
|4
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|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
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|9
|
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|1
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|6
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|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1
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