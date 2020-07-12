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ЦСКА — «Рубин». Мутная история судьи Лапочкина. Проблемы «Локо». Live Короткина, Симонова, Зеленова

18:07
Футбольный эфир о 28-м туре российской премьер-лиги. Фото "СЭ"
Футбольный эфир о 28-м туре российской премьер-лиги. Фото "СЭ"
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В воскресенье на Youtube-канале «СЭ» в 20.30 состоится футбольный эфир о 28-м туре российской премьер-лиги. В студии — Вячеслав Короткин, Дмитрий Симонов и Дмитрий Зеленов.

Темы эфира:

— Крутое пике «Спартака»;

— Мутная история арбитра Лапочкина;

— Есть ли судейский заговор против «Спартака»?

— «Локо» Николича останется без Лиги чемпионов?

— ЦСКА в погоне за вторым местом;

— Слуцкий против ЦСКА.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




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