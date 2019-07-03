3 июля 2019 года. Пеллау. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА - "Ростов" - 1:2. Борьба игроков за мяч. Фото Александр Федоров, "СЭ"

ЦСКА проиграл "Ростову" в матче Кубка Париматч Премьер (1:2). В составе армейцев отличился нападающий Федор Чалов, у ростовчан дублем отметился форвард Элдор Шомуродов.

ЦСКА проиграл все три матча на турнире в Австрии и занял последнее место. "Ростов" одержал две победы в трех встречах.

Кубок Париматч Премьер

"ЦСКА" - "Ростов" - 1:2 (1:2)

Голы: Шомуродов, 10 (0:1). Чалов, 28 (1:1). Шомуродов, 44 (1:2).

"ЦСКА": Акинфеев (Помазун, 46), Мариу Фернандес, Шарлия, Васин (Н.Чернов, 62), Магнуссон (Тикнизян, 74), Бийол (Н’Диайе, 74), Ахметов, Бистрович (Марадишвили, 71), Обляков (Янов, 86), Нисимура (Сигурдссон, 58), Чалов.

"Ростов": Песьяков, Логашов (Козлов, 62), Хаджикадунич (Мамин, 62), Вилюш (Чистяков, 62), Е.Чернов (Черкес, 70), Саплинов (Байрамян, 46), Норманн (Гацкан, 46), Зуев (Глебов, 46), Попов (Вебер, 70), Ионов (Осинов, 62), Шомуродов (Медведь, 89).

3 июля. Пеллау. Стадион "Шпортплац ТСВ Пеллау".

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