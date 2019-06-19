ЦСКА объявил о трансфере Влашича

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Эвертоном" о трансфере полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за ЦСКА на правах аренды.

Соглашение с хорватским футболистом рассчитано на пять лет, до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Влашича в 20 миллионов евро.