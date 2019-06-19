ЦСКА объявил о трансфере Влашича

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Эвертоном" о трансфере полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за ЦСКА на правах аренды.
Соглашение с хорватским футболистом рассчитано на пять лет, до конца сезона-2023/24.
В прошлом сезоне 21-летний полузащитник сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Влашича в 20 миллионов евро.
⚡⚡⚡ ВЛАШИЧ С НАМИ! 🔴🔵#ЦСКА и @Everton договорились о трансфере Николы Влашича, который подписал с нами 5-летний контракт!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 19, 2019
Никола, ты дома! https://t.co/2iaFYpDKBZ pic.twitter.com/GqLEjRyneg
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