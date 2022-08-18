Источник: ЦСКА не интересуется защитником «Гояса» Соуто

ЦСКА не заинтересован в подписании защитника «Гояса» Яна Соуто, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, московский клуб не рассматривал возможность подписания 20-летнего футболиста и не делал по нему никаких предложений.

Ранее спортивный директор «Гойяса» Харлей заявили, что ЦСКА не делал официального предложения по защитнику.

Контракт Соуто с бразильским клубом действует до 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.