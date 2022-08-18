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Источник: ЦСКА не интересуется защитником «Гояса» Соуто

Metaratings: ЦСКА не интересуется защитником «Гояса» Соуто
Анна Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА не заинтересован в подписании защитника «Гояса» Яна Соуто, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, московский клуб не рассматривал возможность подписания 20-летнего футболиста и не делал по нему никаких предложений.

Ранее спортивный директор «Гойяса» Харлей заявили, что ЦСКА не делал официального предложения по защитнику.

Контракт Соуто с бразильским клубом действует до 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-ne-interesuetsya-zashchitnikom-goyasa-souto-1338693/
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