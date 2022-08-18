Источник: ЦСКА не интересуется защитником «Гояса» Соуто
Metaratings: ЦСКА не интересуется защитником «Гояса» Соуто
ЦСКА не заинтересован в подписании защитника «Гояса» Яна Соуто, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, московский клуб не рассматривал возможность подписания 20-летнего футболиста и не делал по нему никаких предложений.
Ранее спортивный директор «Гойяса» Харлей заявили, что ЦСКА не делал официального предложения по защитнику.
Контракт Соуто с бразильским клубом действует до 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.
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|11
|
3
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|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-9
|9
|
6
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|3
|0
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|9
|
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|8
|
8
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|7-5
|8
|
9
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|2
|1
|2
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|7
|
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|5
|2
|0
|3
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|6
|
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|1
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|5
|
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|5
|0
|3
|2
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|3
|
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|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
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|Н. Новгород
|5
|0
|2
|3
|7-12
|2
|
15
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|5
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|1
|4
|3-12
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|
16
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|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
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|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|- : -
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|- : -
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
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Локомотив
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|1
|0
|
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Урал
|4
|1
|0
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