В «Гойясе» заявили, что ЦСКА не делал предложения по защитнику Соуто
Спортивный директор бразильского «Гойяса» Харлей прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к защитнику Яну Соуто.
«У Яна Соуто есть предложения от некоторых европейских клубов. Мы их уже проанализировали. Но от ЦСКА ничего официального никогда не поступало», — цитирует Харлея Sport24.
Ранее портал Goal.com сообщал, что бразильский клуб предложил ЦСКА купить защитника.
Контракт 20-летнего Соуто с «Гойясом» действует до 2024 года.
В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей и не отметился результативными действиями.
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|
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|0
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|11
|
3
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-9
|9
|
6
|Динамо
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|2
|3
|0
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|
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|8
|
8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
|Химки
|5
|2
|1
|2
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|7
|
10
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|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
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|1
|2
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|5
|
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|5
|0
|3
|2
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|3
|
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|Локомотив
|5
|0
|3
|2
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|3
|
14
|Н. Новгород
|5
|0
|2
|3
|7-12
|2
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
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|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|- : -
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|- : -
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
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|1
|0
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Урал
|4
|1
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