В «Гойясе» заявили, что ЦСКА не делал предложения по защитнику Соуто

Спортивный директор бразильского «Гойяса» Харлей прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к защитнику Яну Соуто.

«У Яна Соуто есть предложения от некоторых европейских клубов. Мы их уже проанализировали. Но от ЦСКА ничего официального никогда не поступало», — цитирует Харлея Sport24.

Ранее портал Goal.com сообщал, что бразильский клуб предложил ЦСКА купить защитника.

Контракт 20-летнего Соуто с «Гойясом» действует до 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей и не отметился результативными действиями.