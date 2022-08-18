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Сегодня, 16:56

В «Гойясе» заявили, что ЦСКА не делал предложения по защитнику Соуто

Руслан Минаев
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Спортивный директор бразильского «Гойяса» Харлей прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к защитнику Яну Соуто.

«У Яна Соуто есть предложения от некоторых европейских клубов. Мы их уже проанализировали. Но от ЦСКА ничего официального никогда не поступало», — цитирует Харлея Sport24.

Ранее портал Goal.com сообщал, что бразильский клуб предложил ЦСКА купить защитника.

Контракт 20-летнего Соуто с «Гойясом» действует до 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-18-v-brazilskom-goyyase-oprovergli-slukhi-o-peregovorakh-s-tsska-naschet-zashchitnika-souto
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