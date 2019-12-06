Чорлука проводит 200-й матч за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука вышел в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ против «Арсенала».

Для 33-летнего хорвата этот матч стал 200-м в составе московского клуба.

Чорлука выступает за «Локомотив» с лета 2012 года. В составе красно-зеленых защитник стал чемионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.