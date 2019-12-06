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Чорлука проводит 200-й матч за «Локомотив»

19:37
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука вышел в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ против «Арсенала».

Для 33-летнего хорвата этот матч стал 200-м в составе московского клуба.

Чорлука выступает за «Локомотив» с лета 2012 года. В составе красно-зеленых защитник стал чемионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

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