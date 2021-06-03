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Уфимская телеведущая выложила новые фото скандальной сессии

18:10
Ульяна Тригубчак и Ростислав Мурзагулов. Фото Instagram
Ульяна Тригубчак и Ростислав Мурзагулов. Фото Instagram
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Известная уфимская телеведущая Ульяна Тригубчак выложила очередные снимки с откровенной фотосессии с председателем совета директоров футбольного клуба «Уфа» и общественной палаты Башкирии Ростиславом Мурзагуловым.

Девушка опубликовала фотографии, на которых функционер и телеведущая топлес.

«Знаю, вы давно ждали! И наконец-то это произошло! Я долго думала и решила, что в мире и так много несправедливости, так почему вы должны страдать без моей красоты. Вслед за coming out объявляю come back вашей любимой рубрики», — написала Тригубчак.

В понедельник девушка впервые опубликовала откровенные фото с Мурзагуловым, вызвав бурную реакцию у подписчиков.

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