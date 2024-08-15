Черчесов рассказал, что из «Локо» и «Ростова» ему звонили по Маркиньосу, а из «Спартака» — нет

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, который в 2021-2023 годах возглавлял «Ференцварош», в интервью «СЭ» сообщил некоторые подробности перехода хавбека Маркиньоса из венгерской команды в «Спартак».

— Из московского клуба не звонили, чтобы узнать ваше мнение о нем? — вопрос Черчесову.

— В «Спартаке» сегодня тренер, который работал с Маркиньосом уже после меня, так что ко мне не обращались. А вот из «Ростова» и «Локомотива» звонки были.

— Что же вы рассказали?

— Не стану раскрывать подробности — было бы некорректно по отношению к собеседникам. Я читал, что Маркиньос тепло обо мне отзывался. Могу в ответ сказать, что он был в Будапеште достойным и надежным игроком для нашего тренерского штаба. Желаю ему удачи в Москве.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»