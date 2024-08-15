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Сегодня, 09:15

Черчесов оценил дебют Глушенкова в «Зените»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое мнение о первых матчах Максима Глушенкова за сине-бело-голубых.

— Любому новичку, как правило, требуется время на адаптацию, но Максим, к счастью для «Зенита», сразу поймал «химию» с партнерами, — говорит Черчесов. — Впрочем, мы знали, как он смотрелся ранее в «Крыльях» и «Локомотиве», где стал лучшим распасовщиком прошлого чемпионата. Кто-то говорит, что у него просто партнеры стали сильнее, но ведь они были такими же и у других игроков, приходивших к сине-бело-голубым, но не проявляли себя прямо с дебюта так, как Глушенков. Значит, дело, прежде всего, в его футбольных качествах.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. На данный момент Глушенков лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Станислав Черчесов
ФК Зенит
Максим Глушенков
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РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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20 тур
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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Динамо Мх – Ахмат
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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