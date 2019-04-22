Чалов назвал команду мечты. В ней пять игроков "Реала"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью клубной пресс-службе назвал команду мечты. В нее вошли пять игроков "Реала".

- Буду называть действующих игроков, которые были на виду пять последних лет, - сказал Чалов. - В воротах будет Нойер. Схема: 4-3-3. Слева в защите - Марселу. Это лучший левый защитник в мире, умный техничный. В обороне будет связка "Реала": Рамос - Варан. Справа в защите можно взять Карвахаля, но выберу Уокера.

В центре будут Модрич и Иньеста. И Каземиру - он мне очень нравится: сильный в отборе, нужно чтобы у него отнимали мяч.

Трио в нападении: справа Месси, слева - Криштиану. Кто впереди? Очень много футболистов сейчас, но лучший Кейн. А так из всех футболистов выбрал бы Роналдо, "зубастика". Тренером был бы Йохан Кройф.

В текущем сезоне Чалов провел 31 матч за ЦСКА, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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