Агенты Роши прокомментировали информацию о желании игрока покинуть ЦСКА
Защитник ЦСКА Виллиан Роша не покинет клуб в ближайшее время.
«Сейчас у нас нет абсолютно никаких предложений по Виллиану Роше. И, разумеется, никакого желания покинуть ЦСКА у игрока тоже нет. Мы знаем, что «Трабзонспор» следит за Рошей, но никаких контактов с клубом нет», — сообщили Sport24 в агентстве Sferico Sports and Management.
Ранее сообщалось, что Роша может перейти в «Трабзонспор».
28-летний бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 22 матча и отдал одну голевую передачу.
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|
3
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
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|
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|9
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|30
|
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8
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|7
|7
|4
|31-24
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|
9
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|3
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|
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|6
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|
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|18
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|4
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|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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