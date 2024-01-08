Агенты Роши прокомментировали информацию о желании игрока покинуть ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша не покинет клуб в ближайшее время.

«Сейчас у нас нет абсолютно никаких предложений по Виллиану Роше. И, разумеется, никакого желания покинуть ЦСКА у игрока тоже нет. Мы знаем, что «Трабзонспор» следит за Рошей, но никаких контактов с клубом нет», — сообщили Sport24 в агентстве Sferico Sports and Management.

Ранее сообщалось, что Роша может перейти в «Трабзонспор».

28-летний бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 22 матча и отдал одну голевую передачу.