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Сегодня, 03:15

Агенты Роши прокомментировали информацию о желании игрока покинуть ЦСКА

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша не покинет клуб в ближайшее время.

«Сейчас у нас нет абсолютно никаких предложений по Виллиану Роше. И, разумеется, никакого желания покинуть ЦСКА у игрока тоже нет. Мы знаем, что «Трабзонспор» следит за Рошей, но никаких контактов с клубом нет», — сообщили Sport24 в агентстве Sferico Sports and Management.

Ранее сообщалось, что Роша может перейти в «Трабзонспор».

28-летний бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 22 матча и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-610382-agenty-roshi-prokommentirovali-informatsiyu-o-zhelanii-igroka-pokinut-tsska
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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4
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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