Александр Якушев надеется, что «Спартак» скоро станет чемпионом России

Председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев выразил надежду на скорую победу футбольной команды в чемпионате России.

«Я был на стадионе, там была великолепная атмосфера. Надеюсь на то, что мы будем праздновать не только победу в финале Кубка России, но в скором времени — чемпионство. Особенно если будет такая же сильная поддержка. Хочется, чтобы игры нашего чемпионата проходили вот в такой же атмосфере, как в финале Кубка. И при таком же количестве зрителей, тогда это будет действительно праздник», — приводит слова Якушева ТАСС.

29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в финале БЕТСИТИ Кубка России и впервые с 2003 года стал победителем турнира.

В сезоне-2021/22 красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 30 матчах.