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Александр Якушев надеется, что «Спартак» скоро станет чемпионом России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев выразил надежду на скорую победу футбольной команды в чемпионате России.

«Я был на стадионе, там была великолепная атмосфера. Надеюсь на то, что мы будем праздновать не только победу в финале Кубка России, но в скором времени — чемпионство. Особенно если будет такая же сильная поддержка. Хочется, чтобы игры нашего чемпионата проходили вот в такой же атмосфере, как в финале Кубка. И при таком же количестве зрителей, тогда это будет действительно праздник», — приводит слова Якушева ТАСС.

29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в финале БЕТСИТИ Кубка России и впервые с 2003 года стал победителем турнира.

В сезоне-2021/22 красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 30 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/14837883
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Якушев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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Арсенал – Урал
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П
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Зенит

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Краснодар

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