Бывший полузащитник «Краснодара» Газинский намекнул на скорые новости о своем будущем

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Меня видели на базе «Урала»? Это неправда. Конкретика в поиске новой команды есть. Вы все скоро узнаете», — сказал Газинский «СЭ».

32-летний Газинский — свободный агент. Предыдущим клубом футболиста был «Краснодар», за который он выступал с июля 2013 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах «быков», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.