Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

16 августа, 11:28

Бывший полузащитник «Краснодара» Газинский намекнул на скорые новости о своем будущем

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Меня видели на базе «Урала»? Это неправда. Конкретика в поиске новой команды есть. Вы все скоро узнаете», — сказал Газинский «СЭ».

32-летний Газинский — свободный агент. Предыдущим клубом футболиста был «Краснодар», за который он выступал с июля 2013 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах «быков», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Юрий Газинский
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Все клубы-претенденты на Дзюбу: «Адана»? «Истанбул»? «Краснодар»? И даже «Динамо»?!
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Динамо» приглашает таланта из Сербии
Генеральный директор «Локомотива» выделил преимущества избрание Алаева президентом РПЛ
Сперцян заявил, что в РПЛ будет играть только за «Краснодар»
Мележиков рассказал о вероятности ухода Николсона из «Спартака»
В «Динамо» заявили, что Варела просил увеличение контракта больше, чем в два раза
У вратаря «Торпедо» Ботнаря выявили повреждение крестообразной связки колена
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Торпедо» и другие матчи
Овечкин сделает символический удар перед матчем «Динамо» — «Спартак»
Агент Мантуана рассказал о готовности футболиста сыграть все 90 минут
Константин Генич: будет ли «Спартак» чемпионом, звонок от Юрана и спор с Игнатьевым
Семак не ставит перед «Зенитом» цель не проиграть ни в одном матче в текущем сезоне РПЛ
«Зенит» проведет тренировку у Медного всадника
В «Спартаке» еще не начали искать замену травмированному Мозесу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оздоев рассказал об отличиях РПЛ от чемпионата Турции

В «Торпедо» ответили на вопрос о доверии к тренеру Бородюку
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости