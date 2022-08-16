Бывший полузащитник «Краснодара» Газинский намекнул на скорые новости о своем будущем
Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем.
«Меня видели на базе «Урала»? Это неправда. Конкретика в поиске новой команды есть. Вы все скоро узнаете», — сказал Газинский «СЭ».
32-летний Газинский — свободный агент. Предыдущим клубом футболиста был «Краснодар», за который он выступал с июля 2013 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах «быков», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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|11
|
3
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|5
|3
|2
|0
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|11
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-9
|9
|
6
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|2
|3
|0
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|9
|
7
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|2
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|8
|
8
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|2
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|8
|
9
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|2
|1
|2
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|
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|2
|0
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|
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|1
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|
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|5
|0
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|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|5
|0
|2
|3
|7-12
|2
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
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16
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|0
|1
|4
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|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|- : -
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|- : -
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
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ЖК
|Г
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|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
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Ростов
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|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0
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