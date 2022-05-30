Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:27

Андрей Талалаев опроверг информацию о возможном уходе из «Ахмата»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о том, что он может возглавить греческий клуб. Ранее сообщалось об интересе к специалисту клубов «Панатинаикос» и «Арис».

«Я нахожусь в Греции на отдыхе с женой. Летели через Армению, там встречались с представителями федерации и президентами клубов. Смотрели игроков для «Ахмата». У меня долгосрочный контракт с грозненским клубом, я планирую отработать его до конца. То же самое здесь, в Греции. В Афинах, в Салониках встречались с футбольными людьми, обсуждали возможное усиление клуба.

Те слухи, которые появляются, они беспочвенные. Просто любые контакты с представителями клубов всегда расцениваются как возможный переход на должность тренера в эту команду, но на самом деле это просто профессиональная деятельность. В «Ахмате» меня все устраивает. У меня есть доверие руководителей, взаимопонимание с игроками. Мы двигаемся вперед. Надеюсь, все наши усилия позволят нам в следующем сезоне выступить еще лучше», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

Талалаев возглавляет «Ахмат» с июля 2020 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в РПЛ в сезоне-2021/22.

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-oproverg-informatsiyu-o-vozmozhnom-ukhode-iz-akhmata-v-odin-iz-grecheskikh-klubov-1278657/
Андрей Талалаев
ФК Ахмат
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Масалитин: «У всех иностранцев, включая Шварца и Ваноли, одна позиция»
Главный тренер «Уфы» попрощался с болельщиками
Билялетдинов назвал уход Шварца немаленькой потерей для «Динамо»
Урунов вернется в «Спартак» после вылета «Уфы» в ФНЛ
В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с уходом легионеров
«Спартак» проведет летний сбор в Тарасовке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Уфы» попрощался с болельщиками

Масалитин: «У всех иностранцев, включая Шварца и Ваноли, одна позиция»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости