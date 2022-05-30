Андрей Талалаев опроверг информацию о возможном уходе из «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о том, что он может возглавить греческий клуб. Ранее сообщалось об интересе к специалисту клубов «Панатинаикос» и «Арис».

«Я нахожусь в Греции на отдыхе с женой. Летели через Армению, там встречались с представителями федерации и президентами клубов. Смотрели игроков для «Ахмата». У меня долгосрочный контракт с грозненским клубом, я планирую отработать его до конца. То же самое здесь, в Греции. В Афинах, в Салониках встречались с футбольными людьми, обсуждали возможное усиление клуба.

Те слухи, которые появляются, они беспочвенные. Просто любые контакты с представителями клубов всегда расцениваются как возможный переход на должность тренера в эту команду, но на самом деле это просто профессиональная деятельность. В «Ахмате» меня все устраивает. У меня есть доверие руководителей, взаимопонимание с игроками. Мы двигаемся вперед. Надеюсь, все наши усилия позволят нам в следующем сезоне выступить еще лучше», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

Талалаев возглавляет «Ахмат» с июля 2020 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в РПЛ в сезоне-2021/22.