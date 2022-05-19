Бывший главный тренер «Динамо» Силкин сравнил Смолова и Тюкавина

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сравнил нападающих бело-голубых Федора Смолова и Константина Тюкавина.

«Смолов с Тюкавиным разноплановые нападающие. Да, одного можно заменить на другого, тем самым доставив проблемы защите соперника. Но про конкуренцию с Федором говорить не стоит. Почему Константин потерял место в основе? Перестал регулярно забивать. Именно по этому оценивается форвард», — цитирует Силкина RT.

Смолов после прихода в «Динамо» провел в РПЛ 10 матчей и забил 5 голов. На счету Тюкавина в этом сезоне чемпионата России 29 матчей и шесть голов.