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Бывший главный тренер «Динамо» Силкин сравнил Смолова и Тюкавина

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин сравнил нападающих бело-голубых Федора Смолова и Константина Тюкавина.

«Смолов с Тюкавиным разноплановые нападающие. Да, одного можно заменить на другого, тем самым доставив проблемы защите соперника. Но про конкуренцию с Федором говорить не стоит. Почему Константин потерял место в основе? Перестал регулярно забивать. Именно по этому оценивается форвард», — цитирует Силкина RT.

Смолов после прихода в «Динамо» провел в РПЛ 10 матчей и забил 5 голов. На счету Тюкавина в этом сезоне чемпионата России 29 матчей и шесть голов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1004828-silkin-tyukavin-smolov-konkurenciya
Сергей Силкин
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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