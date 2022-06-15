Гончаренко: «Сожалею, что Березуцкие ушли из ЦСКА. Хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали»

Гончаренко сожалеет о том, что Алексей и Василий Березуцкие ушли из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об уходе Алексея и Василия Березуцких из московского клуба.

«Сожалею, что братья ушли. Это порядочные и профессиональные люди. Они знают, что делают. Мне хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали. Но в футболе бывает такое, когда ты хорошо работаешь, тебя убирают, а когда плохо — остаешься. Желаю, чтобы они выросли в хороших тренеров. Причем больше по отдельности, чем вместе. Потому что они оба сильные личности, им друг с другом непросто. Поэтому я и позвал Василия в «Краснодар», чтобы им по отдельности было легче», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Также тренерский штаб покинул его брат Василий, а также Григорий Бабаян.

Затем московский клуб объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера. Ранее 55-летний специалист возглавлял «Сочи», с которым занял второе место в Тинькофф РПЛ-2021/22.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в минувшем сезоне чемпионата России и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.