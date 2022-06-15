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Гончаренко: «Сожалею, что Березуцкие ушли из ЦСКА. Хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали»

Гончаренко сожалеет о том, что Алексей и Василий Березуцкие ушли из ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об уходе Алексея и Василия Березуцких из московского клуба.

«Сожалею, что братья ушли. Это порядочные и профессиональные люди. Они знают, что делают. Мне хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали. Но в футболе бывает такое, когда ты хорошо работаешь, тебя убирают, а когда плохо — остаешься. Желаю, чтобы они выросли в хороших тренеров. Причем больше по отдельности, чем вместе. Потому что они оба сильные личности, им друг с другом непросто. Поэтому я и позвал Василия в «Краснодар», чтобы им по отдельности было легче», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

15 июня ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Также тренерский штаб покинул его брат Василий, а также Григорий Бабаян.

Затем московский клуб объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера. Ранее 55-летний специалист возглавлял «Сочи», с которым занял второе место в Тинькофф РПЛ-2021/22.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в минувшем сезоне чемпионата России и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4726355-goncharenko-sozhaleyu-chto-berezuckie-ushli-iz-cska-zhelayu-chtoby-vyrosli-v-horoshih-trenerov.html
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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