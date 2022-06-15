Гришин считает, что новый тренер ЦСКА Федотов хорошо разбирается в российском футболе

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера московского клуба.

Сегодня, 15 июня, красно-синие объявили об уходе Алексея Березуцкого, его брата Василия и Григория Бабаяна из тренерского штаба команды.

«Федотов — один из лучших тренеров России. ЦСКА очень повезло, что взял его себе. Он способен показать результат на короткой дистанции, отлично знает российский футбол. Так что это хорошее приобретение. Думаю, армейцы действительно сделали один из сильнейших ходов межсезонья и сыграли на опережение. Все же тренеров сейчас мало. А Федотов и в «Оренбурге» хорошо работал, и за три года в «Сочи» добился успехов», — цитирует Гришина RT.

Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время. Вместе с ним в тренерский штаб ЦСКА войдут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».