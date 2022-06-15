Владимир Кулик назвал неприятным уход Алексея Березуцкого из ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Кулик назвал неприятным уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера армейцев.

«За Алексея я переживаю. Когда команду покидает такой специалист, это неприятно. Такая судьба у тренеров. У него не было положительного результата, поэтому руководители остались недовольны его работой. Как оценю работу Березуцкого? Результат говорит сам за себя. Были яркие и провальные матчи. Нельзя говорить однозначно о его работе.

Вернется ли он в клуб? Все непредсказуемо. Можно по несколько раз возвращаться в одну и ту же команду. Федотов? Он достиг хорошего результата в «Сочи». За него все говорит результат. С сочинцами он показал, что с определенным составом можно занять второе место. Ему хочу пожелать удачи. Приятно, когда российские специалисты находятся во главе топовых футбольных клубов», — приводит «РБ Спорт» слова Кулика.

Алексей Березуцкий был главным тренером ЦСКА с июня 2021 года. Сегодня, 15 июня 2022 года армейцы объявили об уходе специалиста из клуба.

Новым главным тренером команды стал Владимир Федотов, который ранее работал в «Сочи».