Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:48

Владимир Кулик назвал неприятным уход Алексея Березуцкого из ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Владимир Кулик назвал неприятным уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера армейцев.

«За Алексея я переживаю. Когда команду покидает такой специалист, это неприятно. Такая судьба у тренеров. У него не было положительного результата, поэтому руководители остались недовольны его работой. Как оценю работу Березуцкого? Результат говорит сам за себя. Были яркие и провальные матчи. Нельзя говорить однозначно о его работе.
Вернется ли он в клуб? Все непредсказуемо. Можно по несколько раз возвращаться в одну и ту же команду. Федотов? Он достиг хорошего результата в «Сочи». За него все говорит результат. С сочинцами он показал, что с определенным составом можно занять второе место. Ему хочу пожелать удачи. Приятно, когда российские специалисты находятся во главе топовых футбольных клубов», — приводит «РБ Спорт» слова Кулика.

Алексей Березуцкий был главным тренером ЦСКА с июня 2021 года. Сегодня, 15 июня 2022 года армейцы объявили об уходе специалиста из клуба.

Новым главным тренером команды стал Владимир Федотов, который ранее работал в «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kulik-kogda-komandu-pokidaet-takoj-spetsialist-kak-berezutskij-e-to-nepriyatno/
Алексей Березуцкий
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если пить квас каждый день?
Последний Император захватил власть. Федор Емельяненко стал президентом Союза ММА, чтобы чистить его от «проходимцев»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Терюшков рассказал о планах «Химок» на летнее трансферное окно
Гончаренко: «Сожалею, что Березуцкие ушли из ЦСКА. Хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали»
Гришин считает, что новый тренер ЦСКА Федотов хорошо разбирается в российском футболе
ЦСКА представил Федотова роликом в стиле «Людей Икс»: «Добро пожаловать, Профессор»
Малком, Клаудиньо и Дуглас Сантос вернулись в «Зенит»
Билялетдинов прокомментировал уход Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
Гончаренко: «Сожалею, что Березуцкие ушли из ЦСКА. Хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали»
Гришин считает, что новый тренер ЦСКА Федотов хорошо разбирается в российском футболе
ЦСКА представил Федотова роликом в стиле «Людей Икс»: «Добро пожаловать, Профессор»
Билялетдинов прокомментировал уход Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА
Контракт Федотова с ЦСКА рассчитан на три года
Алдонин считает, что у Федотова есть все основания для успешной работы в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гончаренко: «Сожалею, что Березуцкие ушли из ЦСКА. Хотелось, чтобы они и следующий сезон отработали»

Терюшков рассказал о планах «Химок» на летнее трансферное окно
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости