Быстров назвал виновных в расформировании "Тосно"

Большое интервью двукратного чемпиона России в составе "Зенита" (2010, 2011/12) и бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Владимира Быстрова – о неурядицах в "Тосно", cамом порядочном человеке Игоре Денисове, cтранностях Фабио Капелло, самых жестких тренировках в карьере, взаимоотношениях с "Виражом" и Сергее Галицком в традиционной рубрике "СЭ" "Разговор по пятницам".

– Можете назвать конкретного человека, виноватого в смерти "Тосно"?

– Он не один, думаю!

– Так кто?

– Обещания раздавал генеральный директор Матюшенко. Борис Пайкин, главный инвестор и президент федерации футбола Ленинградской области, заходил в раздевалку, убеждал: "Доиграйте сезон, не тревожьтесь. Со всеми расплатятся". Состав-то для борьбы за выживание был нормальный. Вдруг начали привозить каких-то сербов. Для чего – если у вас денег нет? Они просто так не поехали бы, наверняка получали что-то за подписание. Подъемные. Вот встретите Матюшенко, спросите: "Кто обещал деньги?" (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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