Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Отличная новость для всех! Теперь тренер сборной может спокойно работать», — сказал Быстров «СЭ».

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.