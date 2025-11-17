Футбол
Сегодня, 19:42

Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Отличная новость для всех! Теперь тренер сборной может спокойно работать», — сказал Быстров «СЭ».

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин
Владимир Быстров
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»
Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо»
Глушаков поддержал решение Карпина уйти из «Динамо» и сосредоточиться на сборной России
Семин — об уходе Карпина из «Динамо»: «В ближайшем будущем у сборной будет много официальных матчей. Нужно сосредоточиться»
Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»
Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба
  • ВладНик_22

    Не менее отличной новостью для всех была бы новость о том, что Быстров говорит только про Сименович, а про все остальное просто молчит...:joy::joy::joy:

    17.11.2025

  • AlexCS4

    Трус. Обвалил игру команды и сбежал.

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Не просто спокойно, а очень спокойно!

    17.11.2025

  • H R

    Eсли делаете ставки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ибо результат по барабану и всегда можно отмазаться "экспериментами"!)

    17.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Логичное решение. В клубе с него могут спросить за результат владельцы/учредители, а в РФС никто ни за что не спрашивает )

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Скорее спокойно продолжать пинать балду прогоняя через сборную толпы игроков не ставя никакой игры....А вот динамиков реально есть с чем поздравить!

    17.11.2025

    • Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

    Семин — об уходе Карпина из «Динамо»: «В ближайшем будущем у сборной будет много официальных матчей. Нужно сосредоточиться»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

