Сегодня, 19:52

Семин — об уходе Карпина из «Динамо»: «В ближайшем будущем у сборной будет много официальных матчей. Нужно сосредоточиться»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Уверен, что в ближайшем будущем будет много официальных матчей у сборной России. Валерию Карпину нужно сосредоточиться на главной команде страны. Он принял решение, молодец, что сам. За мужество и его позицию не должно быть никаких обид у «Динамо». Мне кажется, это решение правильное», — сказал Семин «СЭ».

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»!

По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин
Юрий Семин
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
  • Неравнодушный Ден

    А что Палыч понимает под официальными матчами сборной!? Двухсторонки?

    17.11.2025

  • Jean4

    Палыч что-то знает?

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Совсем плохо у Сёмина с головой. Или я ошибаюсь? Неужели СВО вот-вот закончится? Дюков, Митрофанов твердят об этом. Дай бог, дай бог...

    17.11.2025

  • Millwall82

    сборную друзей Карпина заявят в РПЛ (могут кстати)? Вот только что с контрактами делать.

    17.11.2025

  • bvp

    Дружно стали зализывать Карпушу.

    17.11.2025

  • AlexCS4

    Уходят лучшие. Такой молодой. Ему бы еще работать и работать. Не успел в Москву перетянуть Ваханию и Мелехина, кинул ребят. Зато теперь отдохнет.

    17.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Прям много?!Шпалыч знает что то,чего не знаем мы?

    17.11.2025

    • Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»

    Глушаков поддержал решение Карпина уйти из «Динамо» и сосредоточиться на сборной России
