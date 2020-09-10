«Было много желающих «прилипнуть» к сделке». Агент Миранчука рассказал о трансфере в «Аталанту»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о подробностях перехода игрока в итальянский клуб.

— Настойчивы были все и заходили с разных сторон, — поделился информацией Шпинев в разговоре на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. - Пытались поднять всех знакомых, окружение футболиста. Дошло до того, что звонили люди, которые когда-то работали в «Локомотиве», и показывали заинтересованность «Аталанты» в Леше, просили переговорить.

Также было много желающих «прилипнуть» к сделке. В том числе и господин Лахтер.

Он позвонил маме и предложил свои услуги. Сказал, что он прекрасно знаком с президентом «Аталанты».

Что дальше? Мама — вежливая и деликатная женщина. Она сказала: «Спасибо, у Леши и Антона уже есть агент».