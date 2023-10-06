Булыкин: «В случае ухода Тюкавина бесплатно это будет промахом руководства «Динамо»»

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о безголевой серии Константина Тюкавина, у которого следующим летом истекает контракт.

«Психологически у нападающих бывает голевая засуха, и ее главное перебороть. Если говорить про контракт, то это упущение руководства, потому что он один из талантливых футболистов России. В случае ухода его бесплатно это будет промахом руководства «Динамо». А ещё возможен сценарий, что они будут договариваться зимой о новом контракте, хотя это надо было делать еще раньше.

Я бы, конечно, Тюкавина оставил, потому что есть ему куда ещё стремиться, есть куда раскрываться и куда можно продать. Если уйдет бесплатно, то будет промашка руководства «Динамо», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.

В этом сезоне 21-летний Тюкавин сыграл 13 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 передачи.