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Сегодня, 11:52

Терюшков рассказал о планах «Химок» на летнее трансферное окно

Анна Горшкова
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб намерен укрепить состав российскими игроками в летнее трансферное окно.

«У нас сейчас идет достаточно существенная работа по селекции, мы смотрим, кого можем пригласить и на первый сбор, который стартует 16 июня. Конечно, мы хотим укрепить линию нападения, увеличить скамейку запасных и защитниками, и полузащитниками. Приоритетом являются футболисты с российским паспортом, молодые игроки до 25 лет, потому что хотим развивать своих ребят. Будем делать акцент на наших доморощенных игроках», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Клубы РПЛ смогут регистрировать новых игроков в летнее трансферное окно с 20 июня по 8 сентября.

«Химки» в прошедшем сезоне заняли 13-е место в чемпионате России, набрав 32 очка в 30 матчах. В стыковых матчах сезона-2021/22 подмосковный клуб по сумме двух встреч обыграл «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0) и остался в РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/14911503
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РПЛ
ФК Химки
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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