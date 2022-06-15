Терюшков рассказал о планах «Химок» на летнее трансферное окно

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб намерен укрепить состав российскими игроками в летнее трансферное окно.

«У нас сейчас идет достаточно существенная работа по селекции, мы смотрим, кого можем пригласить и на первый сбор, который стартует 16 июня. Конечно, мы хотим укрепить линию нападения, увеличить скамейку запасных и защитниками, и полузащитниками. Приоритетом являются футболисты с российским паспортом, молодые игроки до 25 лет, потому что хотим развивать своих ребят. Будем делать акцент на наших доморощенных игроках», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Клубы РПЛ смогут регистрировать новых игроков в летнее трансферное окно с 20 июня по 8 сентября.

«Химки» в прошедшем сезоне заняли 13-е место в чемпионате России, набрав 32 очка в 30 матчах. В стыковых матчах сезона-2021/22 подмосковный клуб по сумме двух встреч обыграл «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0) и остался в РПЛ.