Булыкин назвал игрока, ставшего главным открытием первой части сезона в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал имя футболиста, приятно удивившего его в первой части сезона РПЛ.

«Многие футболисты приятно удивили в первой части сезона. Особенно отмечу самого результативного игрока чемпионата РПЛ Матео Кассьерру, который стабильно и много забивает. Он уже очень хорошо оторвался от конкурентов в гонке бомбардиров», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Кассьерра в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. В FONBET Кубке страны на счету футболиста 1 забитый мяч и 3 голевых передачи в 5 встречах. Он выступает за сине-бело-голубых с 2022 года.