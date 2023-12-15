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Сегодня, 16:56

Булыкин назвал игрока, ставшего главным открытием первой части сезона в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал имя футболиста, приятно удивившего его в первой части сезона РПЛ.

«Многие футболисты приятно удивили в первой части сезона. Особенно отмечу самого результативного игрока чемпионата РПЛ Матео Кассьерру, который стабильно и много забивает. Он уже очень хорошо оторвался от конкурентов в гонке бомбардиров», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Кассьерра в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. В FONBET Кубке страны на счету футболиста 1 забитый мяч и 3 голевых передачи в 5 встречах. Он выступает за сине-бело-голубых с 2022 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11389259-bulykin-otmetil-igroka-stavshego-glavnym-otkrytiem-pervoj-chasti-sezona-v-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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