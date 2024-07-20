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Сегодня, 23:02

Брызгалов принес извинения «Динамо» за сломанные световые панели

Микеле Антонов
Корреспондент
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Световые панели, сломанные Сергеем Брызгаловым.
Фото Микеле Антонов., «СЭ»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов в разговоре с «СЭ» принес извинения сотрудникам «Динамо» за сломанные световые лампы на «ВТБ Арене"после удаления в матче 1-го тура РПЛ (1:3).

«Это эмоции. Хотел бы принести сотрудникам «Динамо» за это извинения. Надеюсь, они поймут. Искренние извинения», — сказал Брызгалов «СЭ».

31-летний защитник получил вторую желтую карточку на 90+7-й минуте. После удаления Брызгалов ударил по световым панелям в подтрибунном помещении и сломал их.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Игра пройдет 27 июля. В этот же день «Факел» дома сыграет с «Акроном».

Сергей Брызгалов
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
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Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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