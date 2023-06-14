Бояринцев не исключил, что «Спартак» попрощается с Рыбусем и Бальде

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что московский клуб должен расстаться с нападающим Кейта Бальде.

«Рыбус уже ветеранчик, ему мало дается игровой практики. Хотя без опытных ребят коллектив крепкий тяжело построить. Поляку будет сложно выиграть конкуренцию на своей позиции, с ним можно расстаться. Тот же Бальде не совсем попал в состав, может, и с ним попрощаются. Но решать что-то по составу — это прерогатива тренерского штаба красно-белых. Абаскаль должен понимать, каким он видит «Спартак» в следующем сезоне. Уверен, что он будет какие-то делать выводы после завершения этого года, может, перестроит что-то. Надо искать пути усиления команды, а для этого надо кого-то убирать из состава», — приводит слова Бояринцева Betonmobile.ru.

«Спартак» с 54 очками занял третье место по итогам сезона-2022/23 РПЛ.