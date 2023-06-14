Источник: защитник «Краснодара» Литвинов перешел в «Сочи»

Защитник Вячеслав Литвинов, выступавший в прошедшем сезоне за «Краснодар», стал футболистом «Сочи», сообщает Metaratings.ru.

Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

22-летний воспитанник «Краснодара» в сезоне-2022/23 провел за «быков» 26 матчей во всех турнирах.