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Сегодня, 11:37

Бородюк считает, что Тюкавин заслужил вызов в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказал мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заслужил вызов в сборную России.

«У Кости Тюкавина была безголевая серия, которая, к счастью, прервалась, и он начал регулярно забивать. В последних матчах он показывал хорошую игру и заслужил место в сборной России, но его по каким-то причинам в этот раз решили не вызывать. Надеюсь, что после продления контракта пропадут все слухи и он будет спокойно демонстрировать свое мастерство в «Динамо». Футболисты должны понимать, за какой клуб они играют. Пятые — седьмые места для других команд, это не уровень «Динамо». И если команда по итогам сезона там окажется, то сезон вряд ли можно будет назвать удачным. Тренерский штаб должен настраивать команду на то, чтобы бороться за титулы. Для этого у клуба все есть, включая замечательных болельщиков. Хотел бы пожелать команде как можно удачнее выступить в этом сезоне. Его можно будет считать успешным, если бело-голубые займут место в тройке. Для этого все у «Динамо» есть — руководство все делает, помогает ветеранам клуба, ведь без прошлого не будет будущего. В этом плане работа ведется правильная», — приводит слова Бородюка RT.

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин провел за «Динамо» 19 матчей, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1230648-borodyuk-tyukavin-sbornaya
Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
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 - : -
26.11 19:00
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