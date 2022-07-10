Борис Ротенберг поделился эмоциями после финального матча в составе «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился эмоциями после финального матча в составе московского клуба. Он вышел на замену в товарищеской встрече против «Динамо».

«Отлично ощущение, не устал! Болельщикам большое спасибо! Они кричали, что меня надо в атаку? Надо было еще Юрию Палычу это объяснить», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.