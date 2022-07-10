Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:19

Борис Ротенберг поделился эмоциями после финального матча в составе «Локомотива»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился эмоциями после финального матча в составе московского клуба. Он вышел на замену в товарищеской встрече против «Динамо».

«Отлично ощущение, не устал! Болельщикам большое спасибо! Они кричали, что меня надо в атаку? Надо было еще Юрию Палычу это объяснить», — сказал Ротенберг «СЭ».

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет Борис принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть времени из-за травм.

Борис Ротенберг-младший
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Конец войне! Роналду хочет играть за «ПСЖ» вместе с Месси
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Краснодар» переиграл «Ростов» в товарищеском матче
Борис Ротенберг: «Моя карьера только начинается»
Борис Ротенберг вышел на замену в товарищеском матче «Локомотива» против «Динамо». Болельщики встретили его овацией
Эксперты оценили шансы Семака удачно начать четвертую подряд защиту титула
Тренер «Локомотива» рассказал о перспективах голкипера Худякова
В «Локомотиве» сообщили, сколько минут сыграет Ротенберг в матче против «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» переиграл «Ростов» в товарищеском матче
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости