«Краснодар» переиграл «Ростов» в товарищеском матче
«Краснодар» 10 июля обыграл «Ростов» в товарищеском матче. «Быки» выиграли со счетом 2:1.
В составе победителей в первом тайме отличились Олакунле Олусегун и Джон Кордоба. Во второй половине дончане сократили разрыв в счете благодаря удару Николая Комличенко.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ростов» — «Краснодар» — 1:2 (0:2)
Голы: Олусегун, 17 (0:1). Кордоба, 32 — с пенальти (0:2). Комличенко, 48 (1:2).
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин (Чернов, 46), Прохин, Байрамян (Мельников, 87), Уткин, Тугарев (Миронов, 73), Глебов, Лангович (Сильянов, 63), Полоз (Нтумба Муамба, 87), Комличенко (Голенков, 73).
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Сулейманов, 46), Сорокин (Ярлыков, 85), Литвинов, Ионов (Самко, 80), Якимов, Сперцян, Кайо (Исаенко, 7), Кривцов (Ахметов, 68), Кордоба, Олусегун (Манелов, 85).
Предупреждение: Петров, 41.
10 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -