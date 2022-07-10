«Краснодар» переиграл «Ростов» в товарищеском матче

«Краснодар» 10 июля обыграл «Ростов» в товарищеском матче. «Быки» выиграли со счетом 2:1.

В составе победителей в первом тайме отличились Олакунле Олусегун и Джон Кордоба. Во второй половине дончане сократили разрыв в счете благодаря удару Николая Комличенко.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» — «Краснодар» — 1:2 (0:2)

Голы: Олусегун, 17 (0:1). Кордоба, 32 — с пенальти (0:2). Комличенко, 48 (1:2).

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин (Чернов, 46), Прохин, Байрамян (Мельников, 87), Уткин, Тугарев (Миронов, 73), Глебов, Лангович (Сильянов, 63), Полоз (Нтумба Муамба, 87), Комличенко (Голенков, 73).

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Сулейманов, 46), Сорокин (Ярлыков, 85), Литвинов, Ионов (Самко, 80), Якимов, Сперцян, Кайо (Исаенко, 7), Кривцов (Ахметов, 68), Кордоба, Олусегун (Манелов, 85).

Предупреждение: Петров, 41.

10 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена»