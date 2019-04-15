Болельщики "Спартака" повесили плакат Цоя вместо буквы "Д" на Арбате. Видео

Болельщики "Спартака" заклеили букву "Д" на стене Цоя в Москве, информирует TVC+. Ранее фанаты "Динамо" нарисовали большую бело-голубую надпись на стене: "Перемен требуют наши сердца". Это вызвало большой резонанс, а динамовцев обвинили в вандализме. Эту надпись собираются закрасить.

Пока же вместо большой буквы "Д" в слове "сердца" весит плакат с фотографией Цоя.

– Здесь всегда найдется кто-то, кто будет эту стену спасать. Здесь будет вторая манежка. Не зря мы принесли такой плакат. Это дух стадионов, – сказал болельщик Спартака. – А стадионы собирают немалое количество народа. Мы соберем большую армию. Не только спартачей. Мы соберем и торпедовцев. Это наши братья, за которых мы болеем. Мы выбираем творчество. Кипелов создал гимн "Спартака". Старостин – наш папа. Он с небес все прекрасно видит!

Мы не можем просто взять и бросить эту стену. Если сюда подъедет армия болельщиков "Спартака", это никому не понравится. Сюда нужно будет приглашать конную полицию, чтобы разгоняли. Но у нас есть опыт борьбы с конями.

Я сам болею за "Спартак". Знаю все традиции, знаю все. Мы не дадим отмыть стену. Это памятник для людей. Не всегда пускают на кладбище. А здесь всегда можно оставить честь, дань и так далее. Виктор Цой в наших сердцах навсегда!

Болельщики "Динамо" закрасили стену Цоя на Арбате

