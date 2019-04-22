16:20 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Ростова" признали Еременко лучшим игроком матча с "Оренбургом"

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Фанаты "Ростова" признали полузащитника Романа Еременко лучшим игроком матча 24-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:3). Второе место занял форвард Элдор Шомуродов, третье - защитник Миха Мевля.

"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

Оренбург - Ростов

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