Болельщики "Ростова" признали Еременко лучшим игроком матча с "Оренбургом"

Фанаты "Ростова" признали полузащитника Романа Еременко лучшим игроком матча 24-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:3). Второе место занял форвард Элдор Шомуродов, третье - защитник Миха Мевля.
Роман Еременко - "Ростсельмаш лучший игрок матча" против "Оренбурга"– Football Club Rostov (@rostovfc) 22 апреля 2019 г.
Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/JCmxtUSYgh
"Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.
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