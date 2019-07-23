"Болельщики гостевого сектора грубо нарушали правила". Заявление "Ростова" по поводу драки ОМОНа с фанатами "Спартака"

"Ростов" выпустил официальное заявление по поводу инцидента после матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака"​ (2:2). После игры болельщиков красно-белых атаковали бойцы ОМОН.

"Футбольный клуб "Ростов" не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России.

Стюарды стадиона "Ростов Арена" вели себя корректно и доброжелательно. Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями.

Клуб подчеркивает, что у болельщиков "Ростова" и "Спартака" хорошие отношения. ФК "Ростов" всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион "Ростов Арена". На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс. Наши двери всегда открыты и мы готовы оказывать все необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций", – говорится в заявлении "Ростова".