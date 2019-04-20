Болельщик года? Фанат "Краснодара" вас удивит

20 апреля. Болельщик "Краснодара" на матче с "Зенитом". Твиттер "быков".

Официальный Твиттер "Краснодара" опубликовал фото болельщика перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Зенита".

– Да, вот такие колоритные парни болеют за "быков"! – написал "Краснодар".

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. "Краснодар" с 42 баллами располагается на третьей строчке.

"Краснодар" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 20 апреля, начало – в 21.00 (мск).

Разминка вот-вот завершится! Через 15 минут #КраснодарЗенит!



P.S. Да, вот такие колоритные парни болеют за "быков"! 😃👍 pic.twitter.com/w9UZttY0Yn – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 апреля 2019 г.

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