20:52 | Футбол — РПЛ

Болельщик года? Фанат "Краснодара" вас удивит

20 апреля. Болельщик "Краснодара" на матче с "Зенитом". Твиттер "быков".
20 апреля. Болельщик "Краснодара" на матче с "Зенитом". Твиттер "быков".
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Официальный Твиттер "Краснодара" опубликовал фото болельщика перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Зенита".

– Да, вот такие колоритные парни болеют за "быков"! – написал "Краснодар".

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками. "Краснодар" с 42 баллами располагается на третьей строчке.

"Краснодар" – "Зенит": чемпионат России, онлайн-трансляция, 20 апреля, начало – в 21.00 (мск).

Краснодар - Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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