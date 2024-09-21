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Сегодня, 12:51

Боец ММА Тарасов объяснил, чем «Зенит» отличается от других команд

Руслан Минаев
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Боец ММА и блогер Артем Тарасов рассказал, почему болеет за «Зенит».

«Во-первых, это один из самых богатых клубов страны. Во-вторых, там играют реально крутые и интересные футболисты. В-третьих, они очень круто играют. И, наконец, очень важно, что в Санкт-Петербурге есть принцип «один город — одна команда». У нас нет «Торпедо», нет «Спартака», нет «Динамо» и других клубов, поэтому очень просто всем болеть за одну команду», — цитирует Тарасова legalbet.

После 8 туров РПЛ «Зенит» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице.

Источник: legalbet.ru
ФК Зенит
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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