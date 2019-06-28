Бистрович присоединился к ЦСКА на сборе в Австрии

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прилетел в Австрию, где армейский клуб проводит предсезонный сбор.
В воскресенье, 30 июня, красно-синие проведут вторую встречу Кубка Париматч Премьер. Соперником ЦСКА будет "Спартак".
В сезоне 2018/19 Кристиян Бистрович провел за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
🇭🇷 Кристиян Бистрович вечером прибыл в расположение #ЦСКАвАвстрии! pic.twitter.com/YkL9Nv9m7s— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 28 июня 2019 г.
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