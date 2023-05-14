Спортивный директор «Динамо» Бувач не уверен в своем будущем в клубе

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач признался, что не уверен в своем будущем в случае увольнения Славиши Йокановича.

Ранее, 14 мая, член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ сообщил, что у команды будет новый тренер.

— Будете работать в «Динамо» после увольнения Йокановича?

— Я не знаю.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Ахмат» (46) идет на пятой строчке.