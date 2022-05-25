Билялетдинов-старший назвал «Зенит» высшей точкой карьеры Оздоева

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Магомеда Оздоева из «Зенита».

«Зенит» — высшая точка карьеры Оздоева? Думаю, да. Вряд ли в другом российском клубе что-то подобное он сможет повторить. Наверняка, сейчас поиски идут и в стране, и за рубежом. Все упирается в финансовых запросах игрока. Осенью ему будет тридцать лет, это еще не возраст. Вопрос еще мотивационный, как он будет относиться к переходу в команды ниже уровнем", — сказал Билялетдинов «СЭ».

29-летний российский полузащитник выступал за «Зенит» с 2018 года, провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач. За свою карьеру в петербургском клубе Магомед Оздоев четыре раза выиграл РПЛ, Кубок и два Суперкубка страны.