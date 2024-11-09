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Сегодня, 10:59

Билялетдинов: «Наши тренеры ничуть не хуже по качеству, чем иностранцы»

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Российский тренер Ринат Билялетдинов сравнил уровень квалификации российских и иностранных футбольных тренеров.

«В деятельности иностранных тренеров я видел и хорошие моменты, и то же, что есть у нас. Я уже могу сравнивать, есть опыт — я больше 50 лет в футболе. Наши тренеры ничуть не хуже по квалификации, по качеству, по видению предмета. Я не боготворю ни одного тренера-иностранца. Да, могу сказать, что кто-то работал качественно, но сказать, что он светило на нашем небосводе, не могу. Хотя, конечно, отдаю дань уважения Хиддинку. Могу выделить Дика Адвоката — у него были неплохие задумки. Фабио Капелло ещё», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

На данный момент иностранцы занимают посты главных тренеров в шести клубах чемпионата России: серб Деян Станкович в «Спартаке», его соотечественник Марко Николич в ЦСКА, чех Марцел Личка в московском «Динамо», испанцы Давид Деограсия в «Оренбурге» и Франк Артига в «Химках», а также еще один серб Саша Илич в «Пари НН».

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

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Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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