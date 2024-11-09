Билялетдинов: «Наши тренеры ничуть не хуже по качеству, чем иностранцы»

Российский тренер Ринат Билялетдинов сравнил уровень квалификации российских и иностранных футбольных тренеров.

«В деятельности иностранных тренеров я видел и хорошие моменты, и то же, что есть у нас. Я уже могу сравнивать, есть опыт — я больше 50 лет в футболе. Наши тренеры ничуть не хуже по квалификации, по качеству, по видению предмета. Я не боготворю ни одного тренера-иностранца. Да, могу сказать, что кто-то работал качественно, но сказать, что он светило на нашем небосводе, не могу. Хотя, конечно, отдаю дань уважения Хиддинку. Могу выделить Дика Адвоката — у него были неплохие задумки. Фабио Капелло ещё», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

На данный момент иностранцы занимают посты главных тренеров в шести клубах чемпионата России: серб Деян Станкович в «Спартаке», его соотечественник Марко Николич в ЦСКА, чех Марцел Личка в московском «Динамо», испанцы Давид Деограсия в «Оренбурге» и Франк Артига в «Химках», а также еще один серб Саша Илич в «Пари НН».