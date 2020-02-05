Бибрас Натхо: «У нас с Лодыгиным не очень много хороших воспоминаний из «Олимпиакоса»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо рассказал, почему не сложилось у экс-вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в «Олимпиакосе». Оба футболиста выступали за клуб в 2019 году.

— Иногда в футболе необходимо везение, — приводит слова Натхо «Известия». — Думаю, он был прекрасным вратарем, когда выступал за «Зенит», играл на высшем уровне. Когда же он перешел в «Олимпиакос», также показывал хороший уровень, но не такой высокий, как прежде. Наверное, он, как и я, совершил ошибку, перейдя туда. Надеюсь, его карьера сложится наилучшим образом. Он — отличный вратарь.

— Вы часто с ним общались в Греции?

— Мы часто общались с ним в раздевалках на русском. Это здорово, когда встречаешь знакомого. Но в целом у нас не очень много хороших воспоминаний из «Олимпиакоса».