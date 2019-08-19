Беленов рассчитывает, что в матче с «Зенитом» «Уфа» сыграет на победу

Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России. Команда из Башкортостана набрала 7 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

— Тяжелый матч, — цитирует ProSportStory Беленова. — «Ростов» не просто так занимает высокие места, хорошая команда. Думаю, мы больше хотели победить, поэтому и выиграли матч.

Вторая подряд победа над «Ростовом»? Два разных матча, все по-разному, тут нет закономерности. В прошлый раз мы боролись за выживание, нам победа была нужнее. Выиграли по делу, у них моментов не было, один момент лишь, а так дальние удары и все.

Следующий матч с «Зенитом»? «Ростов» приехал сюда тоже без поражений, как и «Зенит», так что посмотрим. Будем играть на победу.

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