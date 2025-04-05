Баринов приехал на матч против «Зенита» с командой. Футболист пропустил последние три матча из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов приехал вместе с командой на матч 23-го тура РПЛ против «Зенита», передает корреспондент «СЭ» с места событий.

В последний раз 28-летний хавбек выходил на поле в матче против «Ахмата» (1:1) в 20-м туре РПЛ. Игра проходила 7 марта.

«Локомотив» и «Зенит» проведут матч в субботу, 5 апреля. Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.