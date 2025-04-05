«Факел» — «Ахмат»: безголевая ничья после первого тайма

«Факел» и «Ахмат» не забили голов в первом тайме матча 23-го тура РПЛ — 0:0.

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе получил желтую карточку на 30-й минуте. На 32-й минуте предупреждение получил полузащитник грозненцев Владислав Камилов.